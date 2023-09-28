İhracatçının yeni hedef pazarı Venezuela oldu

Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda 20-24 Eylül tarihleri arasında 32 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuara AKİB Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, AKAMİB Başkan Yardımcısı Bülent Aymen, AKMİB Başkan Yardımcısı Uğur Ateş ile bu birliklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı. 150’nin üzerinde ticari anlaşma sağlanan fuarı değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, tüm sektörlerin yer aldığı Amerika Kıtası’ndaki ilk Türk ihracat ürünleri fuarı özelliği taşıyan etkinliğin çok verimli geçtiğini ve katılımcı firmaların yeni ticaret köprüleri kurduğunu belirtti.

AKİB’in Venezuela pazarında en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde etkinlik gösterdiğini kaydeden Kılıçer, “Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın yarattığı sinerjiyle çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, yaptığı değerlendirmede Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın bir yandan mevcut ticari bağları güçlendirirken bir yandan da yeni iş birliklerinin temellerini atma fırsatı verdiğini vurguladı. Çağan, “Dünyanın en zengin petrol rezervine sahip ülkesi olarak gösterilen Venezuela’da kimya sektörümüz için var olan büyük ticaret potansiyelini değere dönüştürmek için büyük gayret gösteriyoruz” dedi.

Yamanyılmaz: Orta Doğu pazarına alternatif görüyoruz

ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ise Türkiye’den 10 bin 563 kilometre uzaktaki Venezuela ile geliştirilen güçlü bağların ticaret verilerine de yansıdığını, Venezuela’nın Türkiye ile imzaladığı Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması ile tarife satırlarının yüzde 91,7’sinde gümrük vergilerini en geç 7 yıl içinde sıfırlayacağı taahhüdünde bulunduğunu anımsattı. Yamanyılmaz, ihraç potansiyeli yüksek tarım ve gıda ürünlerinde Venezuela’nın önemli fırsatlar barındırdığını dile getirdi. Yamanyılmaz, Güney Amerika pazarının cazibesini değere dönüştürme adına Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın önemli bir hamle olduğunu vurguladı.

2019 yılında düzenledikleri sektörel ticaret heyeti gezisinde Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’nun Türk heyetini kabul ettiğini dile getiren Yamanyılmaz, şunları söyledi: “Türkiye dostu ve Türk televizyon dizilerinin hayranı Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nikolas Maduro, 5 yıl önceki kabulünde “Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız” demişti. Geçen zamanda Türkiye ile Venezuela arasındaki dış ticaret daha da güçleniyor. Latin Amerika’yı Orta Doğu pazarına alternatif olarak görüyoruz."

Türk heyeti canlı yayında

Öte yandan, Nikolas Maduro, devlet televizyonundaki programda Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz başkanlığındaki heyeti canlı yayında konuk etti.