"İhracatımızı yüzde 53 artırarak 232,8 milyon dolara ulaştık"

Veysel Memiş, temmuz ayında 396 bin 600 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren AHBİB’in bu dönemde 1,4 milyar dolarlık sektör ihracatına yüzde 16,64 oranında destek verdiğini söyledi. Bölge ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Veysel Memiş, “Yılın 7’nci ayında en çok ihracat ettiğimiz ürün gruplarının başında gelen hububatta 122 milyon dolar değere ulaştık. Hububat bu dönemde ihracatımızın yüzde 52’sini oluşturdu. Bakliyatta 27,9 milyon dolarlık pastacılık ürünlerinde 22,4 milyon dolarlık ihracat değeri elde ettik.” diye konuştu.

“149 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik”

AHBİB olarak temmuz ayında 149 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandırdıklarını, 35’ten fazla ülkede ise anlamlı artışlara imza attıklarını vurgulayan Veysel Memiş: “Bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeleri incelediğimizde İtalya, Cezayir ve Irak pazarları ilk üç sırada yer aldı" dedi.