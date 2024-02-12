İhracatta 1 milyar doları aşan ‘kanatlı hayvan sektörü’ üreticilere yeni kapılar aralıyor!

Türkiye'den 2023 yılında önemli bölümü Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Katar'a olmak üzere 100'den fazla ülkeye 1 milyar 57 milyon dolarlık kanatlı eti ve yumurta ihracatı yapıldı. Söz konusu ihracatın, yüzde 70'ine denk gelen 704 milyon doları da Körfez ülkelerine gerçekleştirildi.

Et ve yumurtada hem üretim hem ihracatta çok önemli bir noktada olan Türkiye, tavuk eti üretiminde dünya 9, yumurtada ise 10’uncu sırada yer alıyor. İhracat değerlerinde de beyaz et ihracatında dünya 5’incisi, yumurta ihracatında dünya 3’üncüsü olarak ön plana çıkıyor. Kanatlı ürünlerde 1 milyar doların üzerine çıkan ihracatın ise yeni pazarlar, yumurta tozu ve sıvı yumurta gibi endüstriyel ürünlerle artırılması hedefleniyor.

Yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte kanatlı hayvan sektörü ihracatta milyar dolar seviyesini korumak istiyorken Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kanatlı hayvan sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanlarını yayınlıyor. Ayrıca kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kanatlı hayvan sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde kanatlı hayvan sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.