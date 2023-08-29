İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırada

TÜİK'in bugün açıkladığı dış ticaret verilerine göre temmuzda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 673 milyon dolarla Almanya aldı.

Bu ülkeyi 1 milyar 103 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 101 milyon dolarla ABD, 978 milyon dolarla Irak, 962 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 12 milyar 378 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Almanya'yı 8 milyar 489 milyon dolarla ABD, 7 milyar 265 milyon dolarla İtalya, 6 milyar 958 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 6 milyar 648 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,1'ine karşılık geldi.

İthalatta Rusya lider

Temmuzda ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyar 603 milyon dolar olurken bu ülkeyi 3 milyar 650 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 839 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 458 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 602 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,9'unu oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde ise ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı 28 milyar 384 milyon dolar oldu.

Bu ülkeyi 26 milyar 841 milyon dolarla Çin, 16 milyar 278 milyon dolarla Almanya, 14 milyar 249 milyon dolarla İsviçre, 9 milyar 145 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ine karşılık geldi.