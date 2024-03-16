İhracatta rekor kıran ‘mücevher sektörü’ için yeni fırsat kapıları aralanıyor!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden alınan bilgilere göre, Türkiye'nin mücevher ihracatı geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 30,5 artışla 7 milyar 640 milyon 637 bin dolara çıkarak rekor kırdı.

Mücevher sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ise 3 milyar 205 milyon 310 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikler (BAE) olurken, 987 milyon 259 bin dolarla ABD ikinci ve 476 milyon 704 bin dolarla İsviçre üçüncü sırada yer aldı.

Mücevher sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin mücevher sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde mücevher sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Hintli firma, Türkiye’den çeşitli gümüş takılar satın alacak!

Mücevher sektöründe ihracat yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Hindistan’dan gelen bir alım talebini kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda mücevher sektöründe Hindistan’da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den yüzük, küpe, kolye gibi gümüş takılar satın alacağını belirtti.

Hindistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.