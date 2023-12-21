İhracatta rekor kırılan İspanya’ya sizde ihracat yapmak ister misiniz?

Türkiye, sahip olduğu pazar çeşitliliği, jeopolitik konumu, güçlü altyapısı ve nitelikli iş gücüyle hem bölgesinde hem de dünyanın geri kalanında öne çıkarak ihracat rekorları kırmaya devam ederken, İspanya'ya 8 milyar 548 milyon 883 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleştirdi.

İkili ticarette atağa kalkan Türkiye ve İspanya, söz sahibi oldukları sektörlerdeki fırsatları değerlendirirken, Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie ise kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile İspanya’nın sayısız sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yapı sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

İspanya’dan ihracat fırsatı: Kompresyon çorap üreticisi aranıyor

Hazır giyim sektöründe ihracat yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de İspanya’dan gelen bir alım talebini duyurdu. Bu kapsamda çeşitli spor ürünlerinin satışı ile ilgilenen İspanyol firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den kompresyon çorapları satın alacağını belirtti.

İspanyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Türkiye’den İspanya’ya tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye, İspanya'ya 8 milyar 548 milyon 883 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleştirdi. Ülkeye en fazla ihracatı, 2 milyar 195 milyon 262 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 153 milyon 912 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 209 milyon 700 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 562 milyon 197 bin dolarla elektrik ve elektronik, 397 milyon 265 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Otomotiv sektörünün ihracat artışı 532 milyon 915 bin dolar (yüzde 32,1) olarak kayıtlara geçti. Zeytin ve zeytinyağı ihracatındaki yüzde 520,6'lık artış dikkat çekerken, sektörün ihracatı 42,6 milyon dolardan 264,7 milyon dolara yükseldi.

İller bazında bakıldığında ise yılın 11 ayında İspanya'ya en fazla dış satımı İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbul'dan İspanya'ya ihracat 3 milyar 629 milyon 99 bin dolar oldu.

Bu dönemde Bursa'dan 1 milyar 25 milyon 533 bin dolar, Kocaeli'den 951 milyon 250 bin dolar, İzmir'den 752 milyon 9 bin dolar, Sakarya'dan 542 milyon 300 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti.