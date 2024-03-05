İhracatta zirveye oturan ‘otomotiv sektörü’ ihracatçılara yeni kapılar aralıyor!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi şubat ayında 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Türkiye’nin güçlü ihracat kanadı olarak bilinen bu sektör ve içerisinde yer alan otomotiv yedek parça, tüm dünyada en yoğun talep gören sektörler arasında yer alıyor. Sektörün hareketliliği düşünüldüğünde ise otomotiv ürünlerinin e-ihracat için uygunluğu göze çarpıyor.

Yaşanan bu gelişmelerle otomotiv sektörü ihracattaki başarısını korurken Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimiyle birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatı yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Rusya’ya ‘oto yedek parça’ ihracatı yapmak ister misiniz?

Otomotiv sektöründe ihracat yapan firmalar için çok sayıda ithalat ilanı yayınlayan e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Rusya’dan gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda otomotiv sektöründe müşterilerine çeşitli hizmetler sunan bir firma şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den çeşitli oto yedek parçalar satın alacağını belirtti. Rus firmanın ihracat fırsatıyla ilgilenen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.