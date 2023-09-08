İlk tıraş bıçağı üreticisi Zaza’nın ihracatta büyüme hedefi yüzde 20

Fatma KAYTEZ

Türkiye’nin ilk tıraş bıçağı üreticisi olan Zaza, 106 yılı geride bıraktı. Markanın üçüncü kuşak yöneticisi Paula Zazadze, Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü tıraş bıçağı şirketi olduklarını söyledi. İstanbul Ticaret Odası’nın halen faaliyette bulunan en eski üyesi olduklarını da hatırlatan Zazadze, büyüklerinden öğrendikleri disiplin, iman, çalışkanlık, dürüstlük ve sosyal dayanışma prensipleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bu yıl ihracatta yüzde 20 büyüme hedeflediklerini açıklayan Zazadze, ihraç pazarlarına yenilerini de ekleyeceklerini bildirdi. Markanın üçüncü kuşak yöneticisi Paula Zazadze ile markanın kuruluşunu, hedeflerini ve planlarını konuştuk.

Markanın temeli ne zaman atıldı? Marka dünden bugüne nasıl bir değişimle geldi?

Zaza markası ve Zaza Şirketler Grubu 1917 yılında Gürcü asıllı göçmen Paul Zazadze tarafından kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Tahtakale piyasasında öncü olan Zaza, tıraş bıçağı, berber levazımatı, en kaliteli İsveç çeliğinden üretilmiş Fransız ve Alman ürünü ustura, çakı, makas ve saç kesme makinesi ürünlerinde piyasa liderliğine oturdu. Bu ürünlerin yanı sıra kozmetik ürünlerinde de Zaza, muhtelif markalarla önemli gelişmeler kaydetti. Türkiye’nin ilk tıraş bıçağı fabrikasını kurdu.

Zaza Grubu’nun ikinci nesli Simon Zazadze, Tahtakale’de sürmeye devam eden ticari işlere ilaveten 1956 yılında Kartal Çelik Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ firmasını kurarak tıraş bıçağı üretim işlerini geliştirdi ve ihracat piyasalarına da yöneldi. Ortadoğu, Rusya, Kuzey Afrika ve Avrupa piyasalarına her yıl Zaza, Lord ve muhtelif markalar altında on milyonlarca adet klasik çift taraflı paslanmaz çelik ve en son teknoloji ile üretilmiş tek kullanımlık tıraş bıçakları satışı yapıldı.

Simon Zazadze bir yandan da sektörü geliştirmeye yönelik işler yaparak Türkiye ve Avrupa’da birçok tıraş bıçağı fabrikası kurulmasına öncülük etti. Mısır, Hindistan, Kuzey İrlanda, Fransa, Bulgaristan, Lübnan ülkelerinde. Bunlardan bir tanesi olan ve 1964 yılında yüzde 50 yabancı sermayeyle kurulan Perma Sharp şirketi Türkiye’nin önemli pazar payına sahip bir şirket haline gelip 1989 yılında Gillette firması tarafından satın alındı. Gillette’in Türkiye pazarına girişi de bu şekilde oldu.

Zaza Grubu’nun üçüncü nesli ise 2000’li yıllardan itibaren önemli teknolojik gelişmeler yaşanan bu sektörde dünya çapında üreticilerle işbirlikleri geliştirerek Türkiye’de private label tıraş bıçağının öncülüğünü yaparak önemli market zincirlerinin tedarikçiliğine odaklandı. Piyasa lideri firmalara muadil kalitede ürünleri en uygun ekonomik şartlarda tüketiciyle buluşturmak üzerine Personna ve Wilkinson gibi markalarla işbirlikleri yapılarak sürekli gelişmekte olan sunumlarla günümüze gelindi.

Şu anda hangi ürünleri piyasaya sunuyorsunuz?

Zaza’nın tartışılmaz ticari ve sanayi öncülüğünü canlı tutan üçüncü nesil, Türkiye’nin kozmetik simgesi olan Zaza Han Tahtakale’de bir asır boyunca yürütülen başarılı ticareti devam ettirmekte. Zaza markasıyla profesyonel her türlü berber levazımatı, tıraş bıçağı, ustura, makas, elektrikli saç kesme makineleri ve saç kesme makineleriyle seçkin ürünler sunmaya devam etmektedir. Dünya liderleri İspanyol Termix, İtalyan Gamma+, Amerikan Style Craft in Türkiye deki tek distribütörü olarak, Türk berber-kuaför sektörüne ve nihai tüketicilere yüzyıllık güvencesi ile en üst kalite ve servis sunmakta.

Şirkette şu anda kaçıncı kuşak yöneticiler var? Siz kaçıncı kuşak yöneticisiniz?

1989’da Paul Zazadze’nin, ardından 2016’da Simon Zazadze’nin vefatlarını takiben şu an üçüncü ve dördüncü nesil yöneticiler sorumluluk almışlardır.

Sizin sektöre girişiniz nasıl oldu? Eğitiminiz ve özgeçmişinizden kısaca bahseder misiniz?

Üçüncü kuşak hissedar olarak şirkette çalışıyorum. Çocukluk dönemimde babamla yurtiçi ve yurtdışı fabrika, fuar gezilerine katılırdım. İlkokul çıkışı Tahtakale’de Zaza Han’a giderdim. Derslerimi de Haliç Köprüsünü ve Galata Kulesini gören Zaza Han’ın en üst katında yapardım. Böylelikle sektöre doğal bir şekilde girdim. Lausanne Üniversitesi HEC İktisat ve Ekonomi 1985 mezunuyum. 1985-86 yıllarında da Zaza Group’un Kuzey İrlanda’da teknoloji desteği ve yatırım yapmış olduğu tıraş bıçağı fabrikasında çalışmaya başladım.

Ardından Wall Street NYC de American Express Bank ta çalışıp, Harvard Business School da MBA eğitimi gördüm (1990). MBA sonrası McKinsey Danışmanlık’ta iki sene çalışıp, edindiğim tecrübelerle 1993’e Zaza Group bünyesinde Polsim Trading şirketi aracılığıyla Rusya/Doğu blok dayanıklı Zaza Group’un Türkiye›de ve yurtdışında üretilmiş ürünlerinin ihracatını üstlendim. Zaza Group’ta profesyonel kuaför dalından da mesulüm.

Satışta kullan at tıraş bıçakları başı çekiyor Ürün yelpazenizden bahseder misiniz?

En çok hangi ürününüz satılıyor? Zaza Grubu şirketleri dahilinde adet bazında en çok satılan ürünler kullan-at tıraş bıçaklarıdır. Tek, çift, üç bıçaklı kullan-atların yanı sıra başlıkları değiştirilebilen sistem ürünleri de satılmaktadır. Bunlarla beraber saç kesme makinaları, saç kurutma makineleri, makaslar, usturalar, taraklar ve tıraş sabunu, vücut spreyi gibi kozmetik ürünler de tüketicilere sunulmaktadır.

Son dönemde pazar payı kazanma anlamında en iyi performansı sergilediğiniz kategoriler ürünler neler oldu?

Profesyonellere ve bireysel tüketicilere yönelik Zaza ve Gamma+ Saç Kurutma makineleri, Gamma+/ Style Craft markalı saç,sakal, kesme makinelerinde bilhassa önemli kazanımlar olmuş ve Türkiye piyasasına çok kaliteli yeni ürünler sunulmuştur. Bunun yanı sıra, Cantu saç ve cilt bakım ürünleri, Wlkinson kadın ve erkek tıraş ürünleri önemli başarılar sağlamıştır.

Online satışlarınız ve dağıtım kanallarınızdan bahseder misiniz?

E-ticaretimiz son yıllarda çok gelişmiş ve ürünlerimize önemli bir satış kanalı olmuştur. Bilhassa tıraşsepetim.com e-ticaret sitemiz ve pazar partnerlerimiz sayesinde ürünlerimizi tüketicilerle buluşturabiliyoruz. Online dışında, berber ve profesyonel ürünlerimiz Tahtakale Zaza Han’daki merkezimizden satılmakta olup, private label tıraş ürünlerimiz ulusal zincirlere direkt olarak pazarlanmaktadır.

Biraz da ihracat pazarlarından söz eder misiniz? Hangi ülkelere ürün gönderiyorsunuz? İhracatta hedefiniz nedir?

Zaza Group u, Ortadoğu, Rusya, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa piyasalarına yüz milyonlarca tıraş ürünü satmıştır. Başta Rusya, Gürcistan, İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, ABD, Venezuela, Fas, Cezayir, İran, Irak, Ürdün, Afganistan ve Lübnan olmak üzere 15 ülkeyi aşkın yere ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki zamanda bu ülkelere yenileri eklemeyi ve sayıyı 20’e çıkarmayı planlıyoruz. Bu yıl ihracatımızı yüzde 20 oranında da artırmayı hedefliyoruz.

“Eğitime ve spora önem veren bir aileyiz”

Eğitime ve spora önem veren bir aile olduklarına işaret eden Paula Zazadze, bu konuda şunları söyledi: “Disiplinli çalışma prensibimiz doğrultusunda spora çok önem veren bir aile olarak değişik spor dallarında bunun neticelerini alıyoruz. Üçüncü nesil Pol Zazadze Türkiye rekortmeni milli su kayakçısıdır.

Dördüncü nesil Isabella Arrigo Zazadze Stanford Üniversite’nde Stanford Polo takımının kaptanıdır. Alessia Arrigo Zazadze Türkiye Binicilik Federasyonu’na bağlı milli binici olarak 2016 yılından beri değişik Avrupa Şampiyonalarında başarıyla Türkiye’yi temsil etmiştir. Geçen temmuz ayında Olimpiyat C Grubu Takım Seçme Uluslararası Yarışmasında Prag’da Türkiye’yi temsil eden “En iyi Türk 5 binici “ olarak katılmıştır.

Yine dördüncü nesilden Luka Zazadze de su kayağında 17 yaş altı Türkiye ve ABD birincisi olmuştur. Eğitimi de çok önemseyen bir aileyiz. Simon Zazadze 1968 yılında Bomonti’deki Özel Bilgi İlkokulunu kurup Özel Bilgi Lisesinin ilk adımını atmıştır. Her yıl onlarca öğrenciye burs desteği veriyoruz. Babam eğitime çok önem verip bizleri dünyanın en tanınmış üniversitelerinde okutmuştur, dördüncü nesilde bu konuda çok başarılıdır.”

“Disiplinli çalışarak 106 yıldır ayaktayız”

Paula Zazadze, Zaza’nın prensipleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Büyüklerimizden öğrendiklerimiz: Disiplin, İman, Çalışkanlık, Dürüstlük ve Sosyal Dayanışma prensipleridir. Çalışmada gün, saat mevhumları olmaksızın her dakika pozitif olarak değerlendirilir. İnsan inancı, işte çalışanlarımızla takım işbirliği, sosyal sorumluluk, kadın/erkek eşitliği Zaza Group’u 106 seneden beri yöneten prensiplerdir. Bu prensipler şahsi, aile ve spor hayatımızda da bizi yönlendirir.”

En eski İTO üyesi

Zaza Group un İstanbul Ticaret Odası’nın 1925 tarihli ilk üyesi olduğunu hatırlatan Paula Zazadze, Zaza’ya İTO’nun faaliyetine devam eden kayıtlı ilk üyesi olduğundan dolayı üyelik beratı verildiğini söyledi. Zazadze, “2015 senesinde düzenlenen ilk “İTO Özel Ödülü” Zaza Group’a Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından Simon Zazadze’ye verilmiştir” dedi.