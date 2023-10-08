İngiliz firma, elektrikli mutfak aletleri satın alacak

Günlük yaşamın vazgeçilmezleri haline gelen küçük ev aletleri, özellikle mutfaklarda işleri oldukça kolaylaştırıyor. İngiltere’de küçük ev aletleri ürün grubuyla dünya çapında 25 ofiste hizmet veren firma, B2B platformu TurkishExporter’a elektrikli mutfak aletleri alımı için ilan bıraktı. Birçok alt markaya sahip olan İngiliz firma, Türkiye’den airfryer, elektrik süpürgesi, ocak ve fırın gibi elektrikli mutfak aletleri ithal etmek istediklerini ilanlarında belirtti. Bu tedarikçi İngiliz firma ile iletişime geçmek isteyen Türk üreticiler ve tedarikçiler Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Ev – mutfak aletleri sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Ev- mutfak aletleri sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Hollanda, Moldova, Japonya, İngiltere ve daha birçok ülkedek, ithalatçı firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Ev- mutfak aletleri sektöründe ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 8509 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8509 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 8509 – Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar.