İngiliz firma, Türkiye'de cam şişe ürettirecek

Her gün yüzlerce ihracat alım fırsatının yayınlandığı TurkishExporter'a alım ilanı bırakan firmanın özet ilan metni şöyle: "Türkiye pazarı için yeni bir yağ sosu (gıda) ürünü için bir cam şişe üreticisi arıyoruz. Aralarından seçim yaptığımız 2 tasarımı ekledim. Zaten çok benzer bir tasarım üretiyorsanız, lütfen bize bildirin. Değilse, lütfen bana bir kalıbın üretim maliyetlerini ve ardından ilk çalıştırma için 5000 ve 10000 gibi bir üretim için parça başına bir maliyet verebilir misiniz? 200/250 ml kapasiteye sahip olacak ve gösterilene benzer bir dökme kapağıyla birlikte geleceklerdir."

İngiltere son günlerde Forie.com hangi sektörde alım ilanları yayınlandı: Medikal ekipman alım talebi, havlu ithalat talebi, kargo türü bisiklet ithalatı ilanı, el yapımı ahşap masa alımı, giyim konfeksiyon ürünleri ithalat fırsatı.

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