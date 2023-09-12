İngiliz firma, vakum poşetleri ithal edecek

Son dönemde Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkileri büyük bir dikkatle izleniyor. İki ülke, yeni bir serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlama konusunda anlaştı. Bu anlaşma, her iki ülkenin ekonomilerine büyük fayda sağlayacak ve ticaretin genişlemesine olanak tanıyacak.

TurkishExporter'a bugün gelen bir alım ilanında İngiltere’de gıda işleme endüstrisine çok çeşitli ambalajlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, kasap yardımcı ekipmanları, temizlik ve hijyen ve sarf malzemeleri gibi ürün kalemlerini tedarik eden firmanın Türk firmalarından vakum poşetler almak istediğini yazdı.

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