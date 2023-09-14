İngiliz firması, dondurma kutuları sipariş edecek

Nüfusu 67,02 milyon olan ve bu nüfusun yaklaşık olarak 400 bini Türk kökenli olan İngiltere, dünya ithalat sıralamasında 5.sırada yer alıyor. Toplam 816,29 milyar dolar ithalat hacmine sahip ülke, en çok Çin, ABD ve Almanya’dan ürün ithal ediyor. Ülkemiz ise, İngiltere’nin ithalatçı ülkeleri arasında 14.sırada.

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter'da her gün milyon dolarlık ihracat fırsatları yayınlanıyor. Özellikle ambalaj konusunda çok fazla ilan yayınlanan platformda bugün yayınlanan ilanlardan bir tanesi de İngiltere’den yayına girdi.

İngiltere’de dondurma üreticisi olan firma, 40’lık konteyner dolusu plastik dondurma kutuları ithal etmek istiyor. Markalarının ardında 150 yılı aşkın deneyimleri olduğunu söyleyen bu İngiliz firması ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu şirkete ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic/demo üyelik başvurusu yapabiliyor.