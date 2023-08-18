İngiliz mobilyacı, ahşap mobilya üreticisi firmalar arıyor

Müşteri siparişlerine göre özel tasarım ürünler yapan İngiliz mobilya firması, Türkiye’de döşemesiz ahşap iskelet üretimi yapabilecek ve bunu İngiltere’ye sevk edebilecek mobilya üreticiler arıyor.

Bu mobilya alım ilanında yer alan İngiltere firmasına ulaşmak isteyen Türk üreticiler, ahşap mobilya sektöründe olduğunu gösteren bir web sitesi Forie’ye demo üyelik başvurusu yapabilirler. Forie ihracat platformu destek uzmanları, uygunluk değerlendirmesi yaptıktan sonra ilgili İngiliz alıcıya ait iletişim bilgilerini sağlayabilirler.