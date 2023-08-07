İngilizlerin tercihi, Türk kağıt bardakları oldu

Çevreci ve kaliteli ürünlere önem veren İngiliz firması, Türkiye'nin kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar ve benzerleri ürün grubunda öne çıkan kağıt bardaklarını tercih ettiğini açıkladı.

İthalat verilerine göre Türkiye, bu ürün grubunda 1.6 milyon dolarlık ürün ithal ederken, 132 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. İngiliz firma, Türkiye'nin kağıt bardaklarını İngiltere pazarına getirerek bu başarılı ihracatın bir parçası olmayı hedefliyor.

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İngiltere’nin önemli tedarikçilerinden

Firma, 30 yılı aşkın süredir çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve kaliteli ürünler sunan kuruluşlarla çalışarak konaklama sektöründeki büyük markaların ulusal distribütörü olmuş ve etkileyici bir müşteri portföyü oluşturmuştur. Sağlık, temizlik ve hijyen ürünlerinden kişisel koruyucu ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firma, Türkiye'den kağıt bardak ithalatıyla ürün tedarikini çeşitlendirecektir.

İthalatçı şirketin İngiltere, Hollanda ve Hindistan'da merkezleri bulunması, Türk üreticiler için büyük bir fırsat sunuyor. Kağıt bardak ile başlayacak alımlar, firmanın diğer sektörlerde de Türk ürünlerini tercih edebilir. Büyük markaların Türkiye menşeli ürünler kullanımını artıracağı öngörüsüyle Türk ihracatçıları için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İlk sipariş 40HQ konteyner

Firmanın Türkiye'den yapacağı ilk alımın 40HQ konteyner kapasitesinde olması, ihracatçılar için yeni bir pazar ve büyük bir potansiyel anlamına geliyor. Türk kağıt bardak üreticileri, kalite ve verimliliğe önem veren bu önemli İngiliz firmasıyla işbirliği yaparak uluslararası alanda büyümeye ve rekabet güçlerini artırmaya hazırlanıyor.

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