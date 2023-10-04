İngiltere, elektrikli su ısıtıcısı ithal edecek

816,29 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Birleşik Krallık’tan bugün bir alım ilanı e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Elektrikli ısıtma çözümleri alanında tasarım, üretim, dağıtım ve perakende satış yapan firma, Türkiye’den elektrikli ani su ısıtıcı ithal etmek istediğini söyledi. Şirket tanıtımlarını ve fiyat tekliflerini bekleyen bu ithalatçı firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Birleşik Krallık ihracat pazar araştırması

Birleşik Krallık’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör fark etmeksizin hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Birleşik Krallık’ta yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektörde veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 850610 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 851610 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 851610 – Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar: -Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar:

Bir üst Kategorisi: 8506- Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar: