İngiltere firması, endüstriyel waffle makineleri ithal edecek

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ihracat fırsatı sunan Türkiye’nin en büyük B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, İngiltere pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için de yeni fırsatlar yayınlamaya devam ediyor.

Bugün ise İngiltere’de tatlı üretimi yapan bir firma, Türkiye’den endüstriyel waffle makineleri ithal etmek istediğini dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a iletti. İthalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen makine üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

İngiltere pazarına kolay giriş bileti

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için İngiltere pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, İngiltere’deki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. İngiltere’de ticaret yapmayı planlıyor veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.