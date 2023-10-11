İngiltere, kişisel bakım ürünleri satın alacak

816,29 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 5.büyük ithalatçı ülkesi İngiltere’den gelen bir alım ilanı bugün TurkishExporter tarafından paylaşıldı. Kozmetik sektöründe ürün satışı yapan İngiliz merkezli e-ticaret firması, ilanlarında Türkiye’den kişisel bakım ürünleri satın almak istediğini yazdı. İlan detaylarında tırnak törpüsü ve jel cila gibi satın alacakları ürünleri detaylı bir şekilde belirten ve ürünlerde kendi logolarını talep eden bu ithalatçı İngiliz firmanın iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilirsiniz.

İngiltere pazar araştırması

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticari fırsat sunan "Forie," İngiltere pazarına yönelik ihracat yapmak isteyenlere büyük bir kolaylık sağlıyor. Adını "Forie Databank" olarak duyuran bu kaynak, adres bankası gibi işlev görüyor. Hangi sektörde ihracat yapmayı planlıyorsanız, bu platform üzerinden İngiltere’deki potansiyel ithalatçılara, toptancılara ve mağaza sahiplerine ulaşabilmeniz mümkün.

İlgilendiğiniz sektörle ilgili veriler henüz mevcut değilse, TurkishExporter/Forie'deki kurumsal müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek bu verileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesi iseniz, GTIP/HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 330430 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 330430 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 330430- Manikür ve pedikür müstahzaları. Bir üst kategorisi GTİP Kodu: 3304- Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzalar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzaları dahil); manikür ve pedikür müstahzaları.