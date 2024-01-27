İngiltere, MDF radyatör kapakları ithalatı için üreticiler arıyor!

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün çeşitli ülkelerden gelen ilanları yayınlayan bu platforma bugün İngiltere’den bir talep geldi.

Bu kapsamda İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak Türkiye'den MDF radyatör kapakları satın alacağını belirtti.

İngiltere’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İngiltere pazarına ulaşmanın kolay yolu: “Forie Databank”

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