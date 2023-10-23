İngiltere, nervürlü inşaat demiri satın alacak

Türkiye, yapı malzemeleri üretiminde ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir konumda bulunuyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde beton, çelik, seramik, cam, alüminyum ve PVC gibi malzemeler üretiliyor. Bu ürünler, iç pazarda büyük talep görmenin yanı sıra uluslararası arenada da tercih ediliyor.

İngiltere’den bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bu sektörden bir alım ilanı geldi. İngiltere’de yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren e-ticaret firması Türkiye’den 5.5 mm kalığında çeşitli uzunluklarda nervürlü inşaat demiri satın almak istiyor.

Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen ihracatçılar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili ithalatçı firma ile iletişime geçebilirler.