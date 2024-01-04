İngiltere, Türkiye’den paslanmaz çelik malzemeler talep ediyor

Her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanlarını TurkishExporter sayfasına yazmaya, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter ise bu ihracat fırsatlarını ilgililere ulaştırmaya devam ediyor.

Demir- Çelik sektöründen de sayısız ithalat ilanı yayınlayan TurkishExporter bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4’üncü, en çok ithalat yaptığı 11’inci ülkesi konumunda yer alan İngiltere’den bir alım ilanı daha yayınlandı.

Bu kapsamda İngiltere’de giysilerin üretimi ve bakımı için çeşitli çalışmalar yapan bir AR-GE şirketi TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den paslanmaz çelik malzemeler satın alacağını duyurdu. İlanında istediği ürünlerin özeliklerini de belirten firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen çelik üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

İngiltere pazarına ulaşmanın kolay yolu: “Forie Databank”

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için İngiltere pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, İngiltere’deki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. İngiltere’de ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.