İngiltere’deki restoran zinciri, mobilya üreticisi arıyor

816,29 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 5.büyük ithalatçı ülkesi İngiltere’den gelen bir alım ilanı bugün TurkishExporter tarafından paylaşıldı.

Mobilya alanında üretim ve ihracat yapıyorsanız bugün TurkishExporter’da yayına giren bir alım talebi sizin dikkatinizi çekebilir. İngiltere’de Hint konseptli restoran zincirine sahip olduğunu bildiren alıcı firma gerçek üretici ve tedarikçilerle irtibat kurmak istiyor.

Özet ilanda hangi ürünleri ürettireceğini yazan İngiltere firmasına cevap vermek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulaması indirmiş olmanız gerekiyor. İlk kez Forie uygulaması kullanacak Türk firmaları bu alım ilanını açmak için basic demo hakkı isteyebiliyor.