İngiltereli ithalatçı, kedi kumu satın alacak

TurkishExporter, Türkiye’nin en büyük ihracat platformu olarak, farklı sektörlerdeki firmalara yeni iş fırsatları sunuyor. Platform, 43 ana sektör ve 578 alt sektörde güncel ilan akışı ile ihracatçıların binlerce dolarlık iş hacmine ulaşmasını sağlıyor. TurkishExporter ile ihracatçılar, istedikleri ülke ve sektörde potansiyel müşterilerle anında iletişime geçebiliyor ve uluslararası pazarlarda büyüyebiliyor.

Bugün de İngiltere’den gelen bir alım ilanı paylaşan TurkishExporter Türk ihracatçı firmalarını İngiltere pazarı ile buluşturuyor. İngiltere'de büyük firmalar için alım yapan, ithalat ve aracılık alanında faaliyet gösteren firma, bir müşterisi için haftalık 1 ila 5 konteyner arasında Türkiye’den kedi kumu satın almak istiyor.

Alım ilanını bırakan ithalatçı firmanın iletişim bilgilerine erişmek isteyen ihracatçı Türk firmalar Forie’de demo hesap oluşturabilir.