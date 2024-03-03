İngiltere’ye ihracat fırsatı: Yumurta kartonu

Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a her gün İngiltere pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için yeni fırsatlar gelmeye devam ediyor. Bugün ise kümes hayvanları için malzeme tedariki yapan bir firma Türkiye’den yumurta kartonu ithal etmek istediğini dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a iletti.

İthalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen karton üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

İngiltere pazarına kolay giriş bileti

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için İngiltere pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, İngiltere’deki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. İngiltere’de ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.