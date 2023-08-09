İnşaat kalıpları ihracatına yeni pazar: Kazakistan

Türk inşaat sektörünün gücü, yan sanayilerdeki gelişmişlikle birleşiyor. Kazakistan, Türk inşaat kalitesini yakından tanıyor ve Türk ürünlerine olan güveni artıyor. Bu güçlü altyapıyla, Kazakistan'daki büyük inşaat projelerine inşaat kalıbı tedarik eden şirket, tedariğini Türkiye’den yapacağını açıklayarak Türkiye’deki şirketlerle görüşmeye başladıklarını söyledi.

Kazakistan’a inşaat kalıbı ihracatımız yok

Türkiye'nin inşaat kalıpları ihracatı 2,6 milyon dolarla zirveye tırmanıyor. İhracatın en güçlü ayağını Irak pazarı oluştururken, Moğolistan ve Azerbaycan da takipte. Ancak, Kazakistan sahneye çıkıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkenin 776 bin dolarlık inşaat kalıbı ithalatının büyük bir bölümünü Rusya karşılıyor. Diğer aktörler arasında ise Çin ve Polonya var.

Kazakistan'ın büyük inşaatlarında yer almak ve Türk kalitesini taşımak isteyenler, iletişime geçebilirler.

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