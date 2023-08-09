İnşaat kalıpları ihracatına yeni pazar: Kazakistan
Devasa gelişimiyle hızla yükselen ekonomilerden biri olan Kazakistan’da inşaat sektörü çok hızlı büyüyor. Büyük inşaatlara, inşaat kalıbı ve malzemeleri tedarik eden firma, bu ürünleri Türkiye’den tedarik edeceğini açıkladı. Türkiye’nin hiç ihraç etmediği bu pazar fırsatı gibi özel tekliflere ulaşmak için TurkishExporter.com.tr’a üye olabilirsiniz.
Türk inşaat sektörünün gücü, yan sanayilerdeki gelişmişlikle birleşiyor. Kazakistan, Türk inşaat kalitesini yakından tanıyor ve Türk ürünlerine olan güveni artıyor. Bu güçlü altyapıyla, Kazakistan'daki büyük inşaat projelerine inşaat kalıbı tedarik eden şirket, tedariğini Türkiye’den yapacağını açıklayarak Türkiye’deki şirketlerle görüşmeye başladıklarını söyledi.
Kazakistan’a inşaat kalıbı ihracatımız yok
Türkiye'nin inşaat kalıpları ihracatı 2,6 milyon dolarla zirveye tırmanıyor. İhracatın en güçlü ayağını Irak pazarı oluştururken, Moğolistan ve Azerbaycan da takipte. Ancak, Kazakistan sahneye çıkıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkenin 776 bin dolarlık inşaat kalıbı ithalatının büyük bir bölümünü Rusya karşılıyor. Diğer aktörler arasında ise Çin ve Polonya var.
Kazakistan'ın büyük inşaatlarında yer almak ve Türk kalitesini taşımak isteyenler, iletişime geçebilirler.
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