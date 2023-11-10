İnternet çağında ihracatın yeni yolları

E-ihracat platformları, ihracatçı firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve markalarını tanıtmalarını sağlayan online pazar yerleridir. Bu platformlar, alıcıların ihtiyaçlarına yönelik arama yapmalarına ve talep oluşturmalarına olanak tanıyarak, ticaretin sınırlarını genişletiyor. Ayrıca, bu platformlar sayesinde hem alıcılar hem de satıcılar, zaman ve maliyet tasarrufu yaparak güvenli ve hızlı bir şekilde ticaret gerçekleştirebiliyor.

Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter

B2B, e-ihracat, kolay ihracat denilince Türkiye’de ilk akla gelen platform TurkishExporter, 1997’den beri Türk ihracatçılarını dünya pazarına açıyor. 100.000’den fazla ihracatçı firmayı 220’den fazla ülkedeki 4 milyondan fazla alıcıyla buluşturuyor. Platform, Türkiye’nin en büyük ve güvenilir e-ihracat platformlarından biri olarak tanınıyor.

TurkishExporter, e-ihracat B2B alanında ulaştığı başarıyı global markası Forie ile tüm dünya ülkelerinden üyelere hizmet vererek taçlandırıyor. Forie, tüm dünyadaki ihracatçı ve alıcıları da bir araya getirerek uluslararası ticareti kolaylaştırarak hızlandıran platform, e-ihracat mobil uygulaması ile üyelerine sosyal medya kolaylığında ihracat ve ithalat yapma olanağı sunuyor.

TurkishExporter’dan global ticarette fark yaratan hizmet: Forie

Kökeni yazılım alanında olan TurkishExporter, 26 yıldır süregelen inovasyon ve ARGE çalışmalarıyla e-ihracat konseptine yepyeni bir boyut katıyor. Global markası Forie ile sunulan benzersiz kolaylıklar, firmalara ürünlerini sergileme, alıcı ve satıcılarla doğrudan iletişim kurma, ihracat adres bankasına erişim, lojistik destek, pazar araştırması ve alım-satım ilanları gibi özellikleri içeriyor.

En tanınmış markalardan en küçük işletmelere kadar geniş bir yelpazede üyeleri bulunan TurkishExporter, sizin de global arenada başarılı olmanız için kapılarını aralıyor. Firmanızı daha geniş bir kitleye tanıtmak, uluslararası ticarette öne çıkmak ve Forie'nin avantajlarından yararlanmak için hemen başvuru yapın uzmanlarımızdan destek alın.