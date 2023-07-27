Irak firması, Türkiye’den okul mobilyaları ithal edecek

Mobilya ihracatında güçlü olduğumuz Irak’tan gelen bu talebin detaylarına TurkishExporter’da yer alan ihracat alım ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.

Irak Mobilya İthalatı: 1,53 Milyar Dolar

Irak'ın mobilya ithalatında en çok iki ülke kapışıyor: Çin ve Türkiye. Irak'ın aldığı 1,5 milyar dolar mobilyanın 896 milyon doları Çin’den gelirken 540 milyon dolarını Türkiye karşılıyor. 2018 yılından 2022’ye Çin bu ülkeye mobilya ihracatında hızla büyürken, Türkiye aynı dönemde hız kesip yavaşlamış. Son yıllarda mobilya üreticileri açısından Irak ihracat pazarında bir şeyler yanlış gitmiş.

Irak'a En Çok İhracat Yapan İkinci Ülke: Türkiye

Tıpkı mobilya ihracatında olduğu gibi genel ihracatta da Irak'ta en büyük rakibimiz yine Çin. 2022 yılında 13 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptığımız komşumuz Irak'a en çok ihracat yapan ikinci ülkeyiz. Çin, bu ülkede 13 milyar 989 milyon dolar ile en büyük ihracatçı ülke. Türkiye'den sonra Hindistan, Güney Kore ve Almanya Irak'ın en çok mal aldığı ülkeler.

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