Irak, Türkiye’den kaynak makinesi alacak

Orta Doğu’dan gelen onlarca alım ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter, bugün de Irak merkezli, Türkiye’de ofisleri bulunan firmanın 4 silindirli kaynak makinesi ithal edeceğini duyurdu.

Taleplerinde ürün özelliklerine detaylı bir şekilde değinen ve inşaat, lojistik, petrol ve gaz hizmeti veren Iraklı firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Rakamlarla Irak

44,81 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 61. büyük ithalat ülkesi olan Irak, Türkiye’den 13,75 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, en çok nükleer reaktörler, elektrikli makineler ve motorlu kara taşıtları ithalatı yapan Irak’ın 2. büyük tedarikçisi ülke konumunda.

GTİP Kodu 8515 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8515 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu : 8515 – Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makine ve cihazlar.