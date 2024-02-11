Irak’a ihracat fırsatı: ‘Gıda kimyasalları’

Türkiye ile arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiği Irak’tan Türkiye’ye bugün bir iş fırsatı geldi.

Bu kapsamda Irak’ta dondurma üretimi yapan ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmasına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den sodyum bikarbonat, amonyum bikarbonat gibi çeşitli gıda kimyasalları satın alacağını belirtti.

Iraklı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Kimya sanayii ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kimya sanayii sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde kimya sanayii sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.