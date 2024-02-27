Irak’a ihracat kapıda: Çimento üreticileri aranıyor!

Türkiye ile arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiği Irak’tan Türkiye’ye bugün bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda gaz, petrol, inşaat ve ulaştırma gibi alanlarda hizmet veren Iraklı ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den çimento satın alacağını belirtti.

Iraklı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri bu ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Yapı ve inşaat ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yapı ve inşaat sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yapı ve inşaat sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.