Iraklı firma, Türkiye'den trafo ithal edecek

Dünya trafonun ihracat cirosunun yüzde 1'ne hakim olan Türk trafo üreticileri bu sektörde en çok ihracatı Irak'a yapıyor.

TurkishExporter'a ithalat için alım talebi bırakan Irak firması Türk üreticilerden 16 adet trafo satın almak için teklif bekliyor.

2022 yılı trafo sektör ırak ihracat pazarı

163 milyon dolarlık ihracata Irak pazarın bir numaralı ihracatçısı Türkler ’den başka pazarda şu ülkeler var.

Türkiye 136,158 USD

Çin 92,608 USD

İtalya 33,572 USD

Almanya 22,228 USD

Fransa 8,837 USD

ABD 4,111 USD

Türkiye Irak'tan sonra en çok Almanya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'ya ihracat yapıyor.

Bu haber Dünya Gazetesi okurları için hazırlanmıştır. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar başvurması halinde Forie demo hakkı kazanacak ve bu alım talebinin detaylarına ulaşabilecektir.