Irak'ta, metal makineleri ihalesi için alım ilanı

Irak'ta metal makineleri alımı için ihaleye katılacak olan ithalat şirketi, Türk partner arıyor.

Türkiye'de makine ihracat yapan firmalar aramak üzere TurkishExporter'a ilan bırakan firma mesajında " Metal işleme makineleri tedarik etmek için bir talebim var. İhale için resmi bir fiyat bekliyorum, teklif ihale teknik şartnamesiyle uygun olmalıdır ve 10 gün içinde bize ulaşmalıdır." yazdı.

Irak'ta yapılacak olan bu alım ihalesinin detaylarına ulaşmak için formu doldurabilirsiniz. https://www.forie.com/tr/apps/