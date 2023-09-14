İran firması, bir proje için petek panel ithal edecek

İthalat alım talebi bırakan firma, İran’da çeşitli inşaat projelerinde mühendislik ve mimarlık alanında faaliyet gösteriyor. Projelerinde kullanmak üzere petek panel arayışında olan İranlı firma Türk firmaları ile görüşmek istiyor.

Bu İranlı firma iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan sayfasından alıcıya yazabilir. Daha önce Forie ve TurkishExporter’da hiç üyelik yapmamış firmalar ise onaylanmış basic/demo üyelik hakları ile firma bilgilerine ulaşabilirler.