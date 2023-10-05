İran, kapı kasası mengenesi satın almak istiyor

İpek Yolu sayesinde eski çağlardan beri Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi gören İran’dan bir alım talebi bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. İlanlarında kapı kasası mengenesi ithal edeceklerini söyleyen firma, Türk fabrikalarla görüşeceklerini ve Türk malı kapı kasası mengenesi istediklerini ekledi. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor. Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

İran’a ihracat: pazar araştırması

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kapısı olan "Forie Databank", İran pazarına ulaşmayı daha kolay hale getiriyor. Bu kaynak; ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmanızı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere erişmenize yardımcı olur. İran’a ait verilere şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sektörünüzle ilgili eksik veriler varsa, TurkishExporter/Forie platformundaki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek eksik bilgileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyeleriyseniz, GTIP/HSCODE ile konşimento verilerine de kolayca erişebilirsiniz.

GTİP Kodu 820570 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 820570 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 820570- Tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri (camcı elmasları dahil); kaynak lambaları; mengeneler; vida mengeneleri ve benzerleri (makinalı aletlerin veya su jeti kesme makinalarının aksam, parça veya teferruatlarını teşkil edenler hariç), örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler: -Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri.

Bir üst kategorisi GTİP: 8205- Tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri (camcı elmasları dahil); kaynak lambaları; mengeneler; vida mengeneleri ve benzerleri (makinalı aletlerin veya su jeti kesme makinalarının aksam, parça veya teferruatlarını teşkil edenler hariç), örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler: