İran, Kozmetik Kimyasalları Satın Alacak

Son zamanlarda, güzellik ve bakımın önemi, özellikle sosyal medyanın etkisiyle sürekli vurgulanıyor ve yeni trendler ortaya çıkıyor. İdeal güzellik kavramına ulaşma isteği, insanları kozmetik ürünlerine yönlendirerek kozmetik sektörünün büyümesine katkı sağlıyor. Bu büyüyen pazarda, kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerin ihracatı da paralel olarak önemli bir role sahip oluyor.

Geleneksel güzellik uygulamalarına ve kozmetik ürünlere olan ilgisiyle bilinen İran’da, kozmetik ve kişisel bakım alanlarında üretici ve ithalatçı olan firma, üretimde kullanacakları kozmetik kimyasalları ihtiyacı için TurkishExporter sayfasına bir alım ilanı yazdı.

Bu ithalatçı ile iletişime geçmek isteyen ilgili firmalar, Forie uygulamasını mağazalardan indirdikten sonra basic/demo hesap talebinde bulunabilirler.