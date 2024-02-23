İran, kozmetik ürünler için ‘cam ambalajlar’ ithal edecek

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bugün ise bu platforma gelen sayısız taleplerden biri de İran’dan oldu.

Bu kapsamda ilaç, sağlık, sanayi ve kozmetik sektörlerindeki ürünler için ambalaj tedariki yapan İranlı ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla, Türk üreticilerden kozmetik ürünler için cam ambalaj satın alacağını belirtti.

İran’dan ilan bırakan ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Ambalaj ithalatçısı firmalara kolay ihracat imkanı

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin ambalaj ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde ambalaj sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.