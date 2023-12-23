İran, Rusya’ya ihraç için Türk üreticilerden yumurta satın alacak

Rusya’da son günlerde yaşanan yumurta fiyatlarındaki artışla Rusya hükümeti Türkiye’den yumurta ihracatını hızlandırdı. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte de B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a farklı ülkelerden yumurta ithalatı için ilanlar gelmeye başladı.

Bugün ise Türkiye ile mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması hedeflenen İran’dan, Türk yumurta üreticilerine fırsat kapısı aralandı. Bu kapsamda “Rusya Federasyonu’na ihraç etmek için yumurta talep ediyoruz.” şeklinde TurkishExporter’a ilan bırakan İranlı İthalatçı, yumurta üreticileriyle iletişime geçmeyi bekliyor.

İranlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Türkiye kuluçkalık yumurta ihracatında rekora koştu

Sputnik’in Birleşmiş Milletler Ticaret Veritabanı (UN Comtrade) istatistiklerine göre yapılan incelemeler, Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden cüzi miktarlarda yenilebilir yumurta ithal ettiğini ortaya çıkarırken, bu yılın dokuz ayında 11 bin dolara yalnızca 2.4 ton tedarik edildiği anlaşıldı.

Aynı zamanda Rusya’nın bu yıl kuluçkalık (damızlık) yumurta ithalatı 104 milyon dolarla 14 bin 500 tona ulaştı. Rusya’ya yapılan kuluçkalık ihracatta mutlak rekorun sahibi ise damızlık yumurta ihracat hacmi değer bazında 21 milyon dolara ulaşan, adet bazında ise 5 bin tonu geçen Türkiye oldu.