İran, sıhhi tesisat malzemeleri ithal edecek

26,95 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip İran’dan bir alım ilanı bugün Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. İlanlarında sıhhi tesisat malzemeleri, seramik ürünler ve fayans ithalatı gerçekleştirmek istediklerini söyleyen İran merkezli firma, Türk üreticilerle görüşeceklerini belirtti. 384 odalı tatil yeri projeleri için bu alımı gerçekleştireceklerini söyleyen ithalatçı firma ile iletişime geçmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasını indirerek demo üyelik talep etmeniz gerekiyor.

İran ihracat pazar araştırması

İran pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” olarak yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Birçok sektörde yer alan İranlı ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 6910 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 6910 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 6910- Seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler, bideler, alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya. Bir üst kategorisi GTİP Kodu: Seramik mamulleri.