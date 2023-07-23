İran, Türkiye’den örgü hortum talep ediyor

İranlı ithalatçı, Türkiye’den şeffaf örgü hortum talep ediyor. Gıda ürünleri alanında kullanılacak olan bu ürün talebinin detaylarına ülkemizin en yeni ihracat platformu Forie.com’da ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sektörde En Büyük 12. Ülke

4 haneli GTİP kodu 3917 “Plastikten tüpler, borular ve hortumlar ve bunların bağlantı parçaları, örneğin birleştirme yerleri, dirsekler, flanşlar” sektöründe toplam dünya ihracat rakamı 33,80 milyar dolardır. En büyük ihracatı Almanya 4,88 milyar dolar ile yaparken, hemen arkasında Çin 4,28 milyar dolarlık ihracat rakamına sahip. Türkiye ise, sektörde 4 yıllık süreçte ihracat rakamlarını sürekli arttırarak 808,93 milyon dolar ile 12.sırada yer alıyor.

İran’da En Büyük İkinci Ülke: Türkiye

Sektörde İran’ın toplam ithalat rakamı 30,51 milyon dolar ve en çok ithalat yaptığı iki ülke Çin ve Türkiye. 15,04 milyon dolar ile Çin’i 10,28 milyon dolar ile Türkiye takip ediyor.

Peki Nedir Bu Şeffaf Örgü Hortumlar?

Gıda sektöründe kullanılabilecek şeffaf örgü hortumlar, gıda güvenliği ve hijyen açısından özel gereksinimlere uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olan örgü hortumlardır.

Genellikle gıda işleme tesislerinde sıvı ve katı gıda malzemelerini taşımak, sıvıları doldurmak ve boşaltmak, transfer hatları oluşturmak gibi birçok farklı amaçla kullanılmaktadır.