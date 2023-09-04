İranlı güzellik şirketi, Türkiye'den kozmetik ürünler alacak

Türkiye ve İran'ın coğrafi konumları, her iki ülkeye de pek çok fırsat sunmaktadır. Bu fırsatlardan en öne çıkanı ise ticaret.

Ankara ve Tahran, sınır komşusu olmanın getirdiği avantajı kullanarak, iki ülkenin ekonomilerine büyük bir ivme kazandırmak istiyor. İki ülke arasında ortak bir serbest ticaret bölgesi oluşturma çalışmalarında son aşamaya gelmiş durumda.

İkili ticari ilişkilerin ivme kazanmasının beklendiği bu dönemde; İran'dan TurkishExporter'a gelen bir alım ilanında İranlı firma, “profesyonel ve ev kullanımı için cilt bakım ürünleri ve kremleri” istedi. Firma ayrıca görüşeceği firmalardan tek yetkili satıcılık isteyecek.

Bu ithalatçı ile iletişime geçmek isteyen ilgili firmalar, Forie uygulamasını mağazalardan indirerek temsilci ile iletişime geçip demo talebinde bulunabilirler.

Kozmetik ithalatçı şirketler listesi

Türkiye’de kozmetik üretimi ve ihracat yapan bir firmaya sahip veya kozmetik ürünleri dış ticaret uzmanı iseniz Forie ihracat bankasındaki ithalatçı firma dosyalarına mutlaka bir göz atın.

Kozmetik sektöründe yeni pazarlara daha az az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce kozmetik mağazası veya kozmetik ithalatçısı şirket adresleri bu kaynakta.