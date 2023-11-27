İrlanda, gardırop tedarikçisi arıyor

Türkiye ile İrlanda ilişkilerinin olumlu bir seyir sürdüğü bu dönemde, İrlanda’dan Türkiye’ye bir iş fırsatı geldi. İrlanda merkezli bir mobilya şirketi, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden gardırop alacağını belirtti. Sürgülü kapılı gardırop tedarik edecek üreticiler arıyoruz diyen İrlandalı ithalatçı ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor.

İthalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mobilya ve orman ürünleri sektöründen 9 ayda 6,6 milyar dolarlık ihracat

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Türkiye'nin her bölgesinde üretimden istihdama yoğun yatırımlar gerçekleştirerek hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için çabalıyor. Bu kapsamda İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, Türkiye'nin 2023 ekime dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı.

Ekim ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,4'lük artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık dış satım yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolara ulaştı. Yurt dışında gerçekleştirdiği yoğun faaliyetler sonucunda istikrarı yakalayan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ekimde de başarılı ihracat rakamlarına ulaştı. Ekimde 678 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılın 9 ayında ise 6,6 milyar dolarlık dış satıma ulaşmış oldu.