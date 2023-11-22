İrlanda, otomotiv filtresi ithal edecek

Türkiye ile İrlanda ilişkilerinin olumlu bir seyir sürdüğü bu dönemde, İrlanda’dan Türkiye’ye bir iş fırsatı geldi. Merkez ofisleri Dubai’de olan İrlandalı bir ihracat şirketi, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden otomotiv filtresi satın alacağını belirtti. Filtreler konusunda daha rekabetçi bir tedarikçi arıyoruz diyen İrlandalı ithalatçı bıraktığı e-posta adresiyle ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor.

İthalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Türkiye-İrlanda ekonomik ilişkileri ivme kazanıyor

Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre; İrlanda, cari fiyatlara göre GSYİH büyüklüğü bakımından 2023 yılı itibarı ile 196 ülke arasında dünyanın 26. büyük ekonomisidir. 2023 yılında 589,6 milyar dolar olacağı tahmin edilen cari fiyatlara göre GSYİH’nın, 2024 yılında 629,6 milyar dolar olması beklenmektedir. Ülke, 2023 yılında 112.248 dolarlık cari fiyatlara göre kişi başına düşen milli gelir ile dünyada 2. sırada yer almaktadır. İrlanda, yüksek gelirli ülke kategorisinde bir ülke olup, dış ticaret fazlası vermektedir.

Türkiye-İrlanda dış ticaretinin hacmi 2022 yılı itibarı ile 2 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin İrlanda'ya ihracatı 2022 yılında bir önceki yıla göre %13,2 artarak yaklaşık 1,1 milyar dolar olmuştur. İrlanda’dan ithalat ise %5,8 azalarak 927 milyon dolara ulaşmıştır.

Türkiye’nin İrlanda’ya 2022 yılı ihracatında başlıca ürün grupları; motorlu kara taşıtları, elektrikli makina ve cihazlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, demir veya çelikten eşya, plastikler ve mamulleri, örme giyim eşyası ve aksesuarı, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı, gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar, gübreler, kağıt ve karton ve bunlardan eşyadır.