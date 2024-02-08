İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ocakta 50,6 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ocak 2024 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Aralıkta 49,7 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ocak 2024'te 50,6'ya yükseldi. Yılın ilk ayında Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşulları 2023 Temmuz'dan bu yana ilk kez iyileşme gösterdi.

Ocak'ta endeks son altı 6 aydır ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.

En büyük 5 ihracat pazarının 3'ünde artış var

Büyüme bölgesinde yer almaya devam eden ABD ve Birleşik Krallık ekonomilerine İtalya'nın da katılmasıyla birlikte Türk imalatçılarının en büyük 5 ihracat pazarından 3'ünde üretim artış gösterdi.

Bu durum ihracat ikliminin yeniden güçlenmeye başlamasında etkili oldu. Ekonomik aktivitedeki genişlemenin ABD'de son 6 ayın, Birleşik Krallık'ta ise son 8 ayın en yüksek hızına ulaşması dikkati çekti.

En hızlı büyüyen pazar BAE oldu

Türk imalat sanayi sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya, ocakta daralma eğilimini sürdürdü.

Bu ülkede üretim üst üste 7'nci ay düşüş gösterdi ve söz konusu düşüş aralık ayına göre daha hızlı gerçekleşti. Benzer şekilde Fransa'da da üretim daralma kaydetti.

Avro Bölgesi'nin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'nın Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 13 düzeyinde. Diğer Avro Bölgesi ülkelerinde ise karmaşık eğilimler gözlendi. Üretim, İspanya ve Yunanistan'da artarken Hollanda ve Avusturya'da daraldı.

Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü büyüme, Hindistan'ı az farkla geride bırakan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözlendi.

PMI verilerinin kapsadığı Orta Doğu ekonomileri, ihracat pazarının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor. Bu doğrultuda Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, üretimin Suudi Arabistan'da güçlü, Katar'da ılımlı bir artış kaydettiği, Mısır ve Lübnan'da ise daraldığı görüldü.

Rusya'da ekonomik aktivite ocakta artmaya devam etti. Söz konusu genişleme oran olarak güçlü seviyede ve aralık ayındakinin çok hafif altında kaydedildi. Buna karşılık Polonya, Çekya ve Kazakistan ekonomilerinde daralma eğilimi sürdü.

"Türkiye'nin ana ihracat pazarlarında talep koşulları güçleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, yılın ilk ayında baskı altında kalmaya devam eden Almanya ve Fransa gibi iki önemli ekonomi dışında, Türkiye'nin ana ihracat pazarlarında talep koşullarının güçlendiği yönünde belirgin işaretlerin söz konusu olduğunu belirtti.

Harker, "Birçok pazarda gözlenen iyileşme belirtileri, önümüzdeki aylarda Türk imalatçılarının dış pazarlara yönelik satışlarını daha da artırabileceğine ilişkin umut veriyor." açıklamasında bulundu.