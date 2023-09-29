İspanya, Türkiye’den ütü masası satın alacak

2022 yılı verilerine göre yaklaşık olarak 5 milyar dolar ithalat gerçekleştiren İspanya, bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bıraktı. Küçük ev aletleri ve daha birçok ev eşyası satışı yapan İspanya merkezli e-ticaret firması, ilanlarında Türkiye’den ütü masası almak istediklerini yazdı. Bu tedarikçi firma ile iletişime geçmek isteyen Türk ütü masası üreticileri ve tedarikçileri, TurkishExporter’ın global markası Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Beyaz eşya-küçük ev aletleri sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Forie'nin yeni hizmeti "Forie DataBank", Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için, beyaz eşya-küçük ev aletleri sektöründe yeni ticari fırsatları yakalamalarına imkan sağlamak amacıyla yayına başladı. İthalatçı firmalarının iletişim bilgilerini içeren "Forie DataBank", bir ihracat adres bankası niteliğinde. Beyaz eşya-küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılar, toptancılar ve mağaza şirketleri, potansiyel iş bağlantılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili veriler "Forie DataBank" içerisinde henüz yer almıyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu bilgilere kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini talep edebilirsiniz.

Gtip Kodu 7323 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7323 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 7323 – Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve temizleme ve parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri.