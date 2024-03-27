İspanyol firma: “Yün iplik üreten Türk üreticiler arıyoruz!”

Türkiye’ye yatırım yapan başlıca AB üyesi ülkelerinden biri olan İspanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticaret ortaklarından biri haline geldi. Bugün ise her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a İspanya’dan bir ithalat talebi bırakıldı.

Buna göre, inşaat, perakende, endüstri ve hizmet sektöründe çeşitli faaliyetler gösteren İspanyol ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden yün iplik satın alacağını belirtti.

İspanyol ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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Türkiye’nin tekstil ihracatı 10 milyar dolara yaklaşırken Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki iplik ithalatçılarını üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.