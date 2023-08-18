İsrail firması, fırıncılık ekipmanları İthal edecek
İsrail’den yazan ithalat firması Türk üreticilerinde fırıncılık ekipman ve malzemeleri ithal edecek.
Haber Merkezi
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TurkishExporter ihracat platformuna ithalat yapmak üzere alım ilan bırakan İsrail şirketi, Türkiye’den fırıncılık malzeme ve ekipmanlarından olan fırın dolapları ve tepsiler alacağını bildirdi. Firma ile temas kurmak isteyen Fırın ekipman üreticileri bu talebin detayı için Forie demo üyelik hakkı kullanabilirler. Bunun için ömür boyu ücretsiz üyeliğinizi şimdi başlatın.