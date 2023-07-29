İsrail firması, ihracat için zeytinyağlı sabun üreticisi arıyor
TurkishExporter'da ihracat platformunda, İsrail'den yazan ithalatçı şirket Amerika ve İsrail pazarları için teneke kutu ambalajlı sabun üreticisi arıyor.
TurkishExporter'da ihracat platformunda, İsrail'den yazan ithalatçı şirket Amerika ve İsrail pazarları için teneke kutu ambalajlı sabun üreticisi arıyor.
Doğal temizleyici ürün yanıyla hücre yenileyici özelliği olan ve ciltte oluşan hasarları iyileştirdiği bilinen zeytinyağlı sabunlara dünyadan ilgi büyük.
Akdeniz kökenli halkların yoğun kullandığı zeytinyağlı sabun son yıllarda diğer pek çok ülkede de ilgi toplamaya başladı.
Bu ilanda yer alan ithalatçıya ulaşmak isteyen firmalar, Forie uygulamasını indirip şirketlerini platforma kaydedip "10 kredi" kazanabilir ve alıcı iletişim bilgilerine erişebilir.
Detaylı bilgi için başvuru yapabilirsiniz.