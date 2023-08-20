İsrailli şirket, mobil yakıt istasyonları istiyor
Gelecek hafta Türkiye’ye geleceğini bildiren İsrailli ithalatçı ülkemizden mobil yakıt istasyonları alımı ile ilgileniyor.
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İsrail, TurkishExporter’ın en çok talep aldığı ülkelerin başında geliyor.
Geçen hafta yayınladığımız nehir botları işinden sonra bu kez de önemli ihracat başlıklarına arasına bir mobil yakıt istasyonu iş eklendi.
İlanı görmek için tıklayınız.
Haftaya Türkiye’ye geleceğini yazan ithalatçı, üretici firmalarla temas kurarak almak istediği ürünlerle görüşmelere katılacak.
TurkishExporter kurumsal üyeliği bulunan üretici şirketler bu firma görüşme yapabilecek.