İstanbul ihracatçıları 195 ülkeye 6,7 milyar dolarlık ürün sattı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firmanın ihracat tutarı belli oldu.

Buna göre ocak ve temmuz döneminde İstanbul firmaları 6 milyar 700 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 ihracat artışı sağladı.

195 ülkeye mal satıldı

İstanbul İhracatçıları, bir önceki yılın ayını dönemine kıyasla 7 ayda 195 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5,2 oldu.

İİB, 7 ayda, değer bazında en fazla ihracatı 505 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

Birlik, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya'ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, İtalya'ya ise fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri ön plana çıktı.

AB ülkeleri ilk sırada

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 729 milyon dolar ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. AB ülkelerine yapılan ihracat, 7 ayda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,1 arttı.

İİB, temmuz ayında ise önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 artış ile 943 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, temmuzda en fazla ihracatı Irak, ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Yunanistan'a gerçekleştirdi.