İsveçli firma, kadın çantaları almak istiyor

İsimlerinin benzerliği nedeniyle sıkça karıştırılan iki ülke: İsveç ve İsviçre. İsveç, Kuzey Avrupa'da Norveç ve Finlandiya arasında bulunurken, İsviçre ise Alper’in ortasında yer alır. İsveç ünlü IKEA ve Volvo ile tanınırken, İsviçre ise çikolata ve saatleriyle tanınıyor.

Ticari ilişkilerimizin çok da ileri seviyelerde olmadığı ülke İsveç’ten bugün TurkishExporter'da bir alım ilanı yayınlandı. İsveç’teki bir ithalat firması Türkiye'den kadın çanta çeşitleri satın almak için Türk üreticileri ile görüşmek istediğini yazdı.

İsveçli ithalat firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.