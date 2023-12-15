İsviçre, deri tayt üreticisi arıyor

Türkiye ile İsviçre arasındaki sosyal bağlar ile ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirilmeye devam ederken, ülkeye en fazla ihracat yapan sektörler belli oldu. Bu sektörlerden 6 tanesi sanayi bünyesindeki sektörler olarak öne çıktı. Mücevher sektörü ise ocak ayında 88 milyon 962 bin dolar tutarında ihracatla İsviçre'ye gerçekleştirilen dış satıma öncülük etti.

Mücevher sektörünü, 13 milyon 327 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 12 milyon 610 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 8 milyon 429 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 7 milyon 269 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 7 milyon 212 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Bugün ise İsviçre’den Türkiye’deki hazır giyim üreticilerine bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter’a ilan bırakan İsviçreli ithalatçı, Türkiye’den kadınlara yönelik süet ve deri tayt satın alacağını belirtti.

İsveçli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe ihracat yapıyor ve ithalatçı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.